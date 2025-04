Arabie Saoudite - Verstappen : Le plan pour écraser la F1 !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Propriétaire de 20% des parts d’Aston Martin, l’Arabie Saoudite serait prête à faire des folies afin de s’attacher les services de Max Verstappen. Johnny Herbert verrait d’un bon œil une arrivée du quadruple champion du monde au sein de l’écurie de Lawrence Stroll, où il retrouverait Adrian Newey, une association qui serait « difficile à battre ».

Alors que l’avenir de Max Verstappen fait déjà beaucoup parler, la Gazzetta dello Sport évoquait il y a quelques jours une offre difficile à refuser de l’Arabie Saoudite pour le recruter. Le pays du Golfe, propriétaire de 20% des parts d'Aston Martin, serait prêt à lui proposer un contrat de 264M€ sur trois ans afin de le convaincre de quitter Red Bull.

« Si Verstappen et Adrian Newey sont au sommet de leur art, il sera difficile de les battre »

« C’est très intéressant si les Saoudiens s’impliquent dans Aston Martin. Si vous aviez l’argent, vous paieriez tout ce que vous avez pour avoir Max Verstappen dans votre équipe », estime Johnny Herbert, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « Il reste, de loin, le meilleur pilote sur la grille de départ à l’heure actuelle. Il surclasse toujours la McLaren, qui est juste un peu plus rapide. Si Aston Martin parvient à se développer correctement pour l’année prochaine, elle pourrait devenir la prochaine équipe à battre. Mais ils ont une grosse pente à gravir. Si Verstappen et Adrian Newey sont au sommet de leur art, il sera difficile de les battre, mais ce n’est pas une garantie. Verstappen se demandera quel est le meilleur endroit pour lui et quand il pourra partir. Helmut Marko a fait allusion à une clause de sortie qui pourrait entrer en vigueur cette saison, ce serait un timing parfait pour Verstappen. J’espère qu’il choisira la bonne équipe pour pouvoir continuer à se battre au plus haut niveau dans un avenir prévisible. Nous voulons que lui et des gens comme Oscar Piastri se battent vraiment pour le titre, ce qui ne peut être que bon pour le sport. »

« Si Lawrence Stroll se rapproche de l’Arabie saoudite et qu’il a le meilleur pilote, nous pourrions voir ce plan se réaliser »

« Lawrence Stroll est un homme d’affaires avisé et il fait en sorte qu’Aston Martin devienne une équipe gagnante. S’il se rapproche de l’Arabie saoudite et qu’il a le meilleur pilote, nous pourrions voir ce plan se réaliser », a poursuivi Johnny Herbert. « Je ne pense pas que l’Arabie saoudite prendrait le contrôle à 100% d’Aston Martin, car Lawrence Stroll est un passionné de sport auto. Il pourrait leur donner 50 % ou moins, je n’en suis pas certain. Mais pour Lance Stroll, il a été décevant lors des dernières courses, et Fernando Alonso est toujours plus performant en tant que coéquipier, mais ce n’est pas une grande voiture en ce moment. Aston Martin devra décider qui est le partenaire idéal pour quelqu’un comme Verstappen afin d’amener Aston Martin au sommet. Lawrence Stroll voudra garder son fils, et Lance Stroll a gagné sa place en F1. Il est déjà monté sur le podium, a mené des courses et a accumulé des points. Si vous lui donnez une bonne voiture, il pourra peut-être monter d’un niveau, mais ses performances devront être plus régulières. »