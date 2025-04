Dembélé en danseur étoile, l'improbable reconversion au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancien directeur de l'Opéra de Paris, Benjamin Millepied est également un grand fan du PSG. Voit-il alors un rapport entre la danse et le football ? La question lui a directement été posée. Et en tant que danseur et chorégraphe, il a visiblement vu certaines qualités chez Ousmane Dembélé pour opérer une reconversion inattendue.

Existe-t-il un lien entre la danse et le football ? Pour L'Equipe, Benjamin Millepied a répondu à la question. Grand fan du PSG, l'ancien directeur de l'Opéra de Paris trouve un parallèle, expliquant : « Ce sont des métiers qui se ressemblent avec une discipline nécessaire. Il y a un travail énorme pour faire gagner une équipe, savoir être généreux pour l'autre. Il faut savoir mettre l'autre avant soi, cela demande une grande maturité et c'est ça que dégage ce PSG. Les grands joueurs savent jouer collectivement quand il le faut malgré les enjeux énormes, les ego. L'aspect magique passe par cette connexion improbable qui fait naître des moments de grâce. C'est toujours vibrant ».

« Ousmane Dembélé est magnifique »

Un danseur étoile pourrait-il alors se cacher du côté du PSG ? Benjamin Millepied verrait bien Ousmane Dembélé dans sa discipline. « Qui serait le danseur étoile du PSG ? Ousmane Dembélé est magnifique, le mouvement de son corps, la façon dont il se déplace dans la vitesse, tout en étant très fluide », a-t-il expliqué à propos du numéro 10 parisien.

« Yamal possède aussi une grande liberté corporelle »

Le danseur et chorégraphe a ensuite poursuivi, ajoutant : « Zinédine Zidane aussi était très fluide, on ne savait jamais où il allait aller. Il y a la qualité de mouvement, on parle de la gestuelle du footballeur. Désiré Doué est aussi incroyable à regarder, une gestuelle dans sa vivacité, sa capacité à faire des gestes que l'on ne voit pas beaucoup. Lamine Yamal possède aussi une grande liberté corporelle ».