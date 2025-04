PSG : Exploit historique ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lancé dans une saison exceptionnelle, le PSG est bien parti pour réussir l'exploit de terminer la saison invaincue en Ligue 1. Pour cela, il faudra tenir encore lors des six dernières journées de championnat. Le titre étant acquis, Luis Enrique a déjà reconnu qu'il s'agissait d'un véritable objectif pour les Parisiens.

L'été dernier, le départ de Kylian Mbappé avait grandement fait parler. Au point que certains observateurs se demandaient comme le PSG pourrait s'en sortir. Finalement, Luis Enrique a trouvé la bonne alchimie et l'équipe semble plus forte. A tel point que les Parisiens ont dominé Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des champions, et on déjà assuré le titre de champion de France. Mais un grand objectif reste à accomplir.

Le PSG invaincu en Ligue 1 ?

En effet, le PSG n'a toujours pas perdu le moindre match en Ligue 1 (23 victoires et 5 nuls) et pourrait donc finir la saison invaincue, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du championnat de France. Le FC Nantes avait tenu 32 rencontres, pour le moment, le PSG a enchaîné 28 matches sans défaite. Autrement dit, les Parisiens ont encore six rencontres pour réussir cet exploit qui est encore loin d'être acté puisqu'il faudra notamment recevoir l'OGC Nice ou encore se déplacer à Strasbourg, deux équipes encore en course pour une qualification en Ligue des champions. Les réceptions du Havre et d'Auxerre ainsi que les déplacements à Nantes et Montpellier semblent en revanche plus accessibles.

Un vrai objectif pour Luis Enrique

D'ailleurs, après la victoire contre Angers (1-0), Luis Enrique reconnaissait que rester invaincu en Ligue 1 était désormais un véritable objectif. « Remporter le titre en Championnat dès début avril veut dire que vous avez évolué à un très haut niveau. Si l’objectif est atteint, il nous reste quelques matches à gagner car chaque point peut être important pour les autres équipes. Ca va également nous servir d’essayer de finir invaincus afin de rester motivés pour nos prochains objectifs : la Ligue des champions et la finale de la Coupe de France (contre Reims, le 24 mai) », confiait l'entraîneur du PSG en conférence de presse.