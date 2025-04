OM : De Zerbi en Italie, c'est confirmé !

Alexis Brunet

Cette saison, l’OM ne disputait pas de coupe d’Europe. Le club phocéen ne veut pas que ça soit le cas l’année prochaine encore et les joueurs de Roberto De Zerbi font tout pour essayer d’accrocher une place en Ligue des champions. Le coach italien serait d’ailleurs prêt à faire une mise au vert de plusieurs semaines en Italie afin de garder son groupe concentré pour ce grand objectif.

Qui accompagnera le PSG en Ligue des champions la saison prochaine ? La question a le mérite d’être posée, car la lutte est acharnée en Ligue 1. Ce dimanche matin, c’est l’OM qui se trouve en deuxième position derrière les Parisiens, puis l’AS Monaco troisième, et enfin suivent l’OL, Strasbourg et Lille. Les trois premières positions sont directement qualificatives pour la C1, alors qu’il faudra passer par des qualifications pour l’équipe qui finira quatrième.

De Zerbi confirme une possible mise au vert en Italie

Après n’avoir pas disputé de coupe d’Europe cette saison, l’OM vise plus que tout une qualification en Ligue des champions pour l’année prochaine. Cela est l’objectif prioritaire du club phocéen et, selon les informations de L’Équipe, Roberto De Zerbi souhaiterait organiser une mise au vert de plusieurs semaines en Italie afin de garder son groupe concentré. Une information que le principal intéressé a confirmée en conférence de presse après la rencontre face à Montpellier (victoire 5-1 des Marseillais). Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « C'est vrai. Avec le club, on a pensé essayer de tout faire pour atteindre notre objectif. Ça n'est pas une punition, c'est seulement pour essayer de se retrouver. »

Encore quatre matches pour l’OM

Les joueurs de l’OM pourraient donc partir en Italie afin de gérer au mieux la fin de saison. Il reste quatre matches aux Marseillais pour atteindre leur objectif. Les coéquipiers de Valentin Rongier recevront d’abord Brest le 27 avril, puis ils se rendront à Lille le 4 mai. Par la suite, c’est un déplacement au Havre qui attend les joueurs de Roberto De Zerbi le 11 mai, avant de finir par la réception de Rennes le 18 mai.