OM : Un incroyable transfert se prépare avec Jay-Z ?

L’OM tenterait un coup au Brésil. Le club marseillais aurait envoyé l’un de ses émissaires assisté à une rencontre de Sao Paulo pour observer les prestations de Ryan Francisco, jeune espoir du football sud-américain. Pour l’anecdote, l’attaquant de 18 ans est représenté par l’agence Roc Nation Sports, créée par le rappeur Jay-Z.

Trois clubs français se seraient déplacés au Brésil. Des émissaires du PSG, de l’OM et de Montpellier se seraient rendus à Sao Paulo le 13 avril dernier pour observer les prestations du jeune Ryan Francisco selon ESPN. A 18 ans, cet attaquant est considéré comme un grand espoir du football brésilien.

Un phénomène serait ciblé

« Ryan Francisco est la star des équipes de jeunes de São Paulo. Il a été le meilleur buteur de l'équipe des moins de 17 ans en 2023, avec 42 buts en 32 matchs. Cette année-là, il a même fait mieux qu'Endrick au Campeonato Paulista (championnat de São Paulo, ndlr) dans cette catégorie » a expliqué le journaliste brésilien Eduardo Deconto à Top Mercato.

Jay-Z s'est lancé dans le sport

En cas de succès dans ce dossier, l’OM pourrait remercier le rappeur Jay-Z. Vous me direz quel est lien entre le mari de Beyoncé et le jeune Francisco ? Et bien, c’est l’agence Roc Nation Sports qui gère les intérêts du jeune attaquant. Celle-ci a été créée en février 2013 par le rappeur « en raison de son amour pour le sport ».