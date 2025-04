Bertrand Latour : La réunion qui fait polémique à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

3ème de Ligue 1, l'OM traverse une période compliquée. Sportivement, ça ne va pas trop pour le club phocéen et à cela, il faut ajouter certaines tensions en interne. Alors qu'une chasse à la taupe aurait été lancée à Marseille, voilà qu'un cliché impliquant Bertrand Latour n'a pas manqué de déclencher une vague d'insultes. Explications.

Du côté de l'OM, on n'est loin de respirer la sérénité en ce moment. Alors que le club phocéen a besoin de se qualifier en Ligue des Champions, la pression semble prendre le dessus sur les Phocéens. Rien n'irait vraiment à Marseille, où on chercherait également une taupe qui fait fuiter les informations. Et si celle-ci était débusquée à l'OM ?

Bertrand Latour photographié avec un dirigeant de l'OM

Ce jeudi, sur X, un cliché posté par un internaute fait du bruit chez les suiveurs de l'OM. En effet, un échange entre Bertrand Latour, journaliste pour Canal+, et Ali Zarrak, dirigeant olympien, a été photographié. « Bertrand Latour en compagnie d'Ali Zarrak à l'hôtel Sofitel Marseille la fameuse taupe qu'on cherche à l'OM », peut-on alors lire.

Les insultes pleuvent

Il n'en fallait alors pas plus pour déclencher la colère de nombreux fans de l'OM. En effet, dans les commentaires, différents comptes ont répondu avec virulence, n'hésitant pas à insulter Ali Zarrak. Le fait est qu'on ne sait pas du tout la nature de cette réunion avec Bertrand Latour. Affaire à suivre...