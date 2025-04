Officiel : Drogba de retour à l’OM !

Pierrick Levallet

Pour ses 125 ans, l’OM a décidé de marquer le coup ! Le club phocéen va organiser le 2 mai prochain un match des légendes. Cette rencontre de gala permettra aux supporters marseillais de revoir de nombreux grands noms passés par la formation olympienne, comme Robert Pirès, Samir Nasri ou encore Didier Drogba.

Les dernières semaines ont été assez compliquées pour l’OM en Ligue 1. Avec seulement une victoire lors des cinq derniers matchs, le club phocéen ne cesse de laisser échapper de précieux points dans la course à une place qualificative pour la Ligue des champions la saison prochaine. Les supporters marseillais vont toutefois avoir l’occasion de se changer les idées dans quelques jours.

Drogba de retour au Vélodrome le 2 mai prochain

L’OM a prévu quelque chose de spécial le 2 mai prochain. À l’occasion des 125 ans du club, la formation olympienne va organiser un match de gala réunissant de nombreuses légendes passées sur la Canebière comme annoncé sur son compte X. De grands noms comme Didier Drogba, Samir Nasri ou encore Robert Pirès seront de la partie.

L'OM prévoit du beau monde pour ses 125 ans !

Mamadou Niang, Josip Skoblar, Bafétimbi Gomis, Sonny Anderson et William Gallas ne manqueront pas l’événement non plus. Enfin, l’équipe championne de Ligue 1 en 2010 sous les ordres de Didier Deschamps sera aussi représentée avec Taye Taiwo, Benoît Cheyrou, Stéphane Mbia, Vitorino Hilton et Charles Kaboré. Du beau monde sera réuni au Stade Vélodrome, le 2 mai prochain à 21h05.