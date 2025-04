Pogba à l'OM : Le Parisien qui refuse son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Désormais autorisé à rejouer après sa suspension, Paul Pogba est à la recherche d'un club. Actuellement libre, le champion du monde 2018 est annoncé aux quatre coins du monde. Certaines rumeurs envoient notamment Pogba à l'OM. Alors que ce transfert fait déjà saliver les fans olympiens, Maxwell, ancien du PSG, espère que cela n'arrivera pas.

Sous quel maillot, Paul Pogba relancera-t-il sa carrière ? Après plusieurs mois sans jouer à cause d'une suspension, l'ancien de la Juventus recherche un club. L'avenir du Français fait alors l'objet de nombreuses rumeurs. Dernièrement, il était expliqué que Pogba avait 5 destinations en tête : l'Allemagne, les Etats-Unis, l'Arabie Saoudite, l'Espagne et la France. Et dans l'Hexagone, c'est à l'OM que Paul Pogba a surtout été envoyé au cours des derniers mois.

« J'espère qu’il va trouver l’équipe qui va lui donner cette joie de jouer »

Ayant partagé le même agent, Mino Raiola, Maxwell et Paul Pogba se connaissent bien. Ainsi, pour Secrets de Stars, l'ancien du PSG a confié à propos de l'avenir de l'international français : « Pogba, je crois en son retour sur les terrains ? J’espère pour lui. Avec Mino Raiola, je l’ai vu grandir. Malheureusement, il a eu cette suspension dont il vient de sortir. Je suis super content et j’espère qu’il va trouver l’équipe qui va lui donner cette joie de jouer, juste d’être sur le terrain et d’exprimer son talent. Il a tout gagné. C’est un joueur moderne. J’espère vraiment qu’il va trouver une équipe qui lui permette de jouer bientôt ».

« A Marseille, ils aimeraient l’avoir ? Non, pas Marseille »

Relancé ensuite à propos d'une possible arrivée de Paul Pogba à l'OM, Maxwell, lui l'ancien du PSG, a répondu : « A Marseille, ils aimeraient l’avoir ? Non, pas Marseille (rires). Si c’est Marseille, comme Adrien (Rabiot) qui a choisi Marseille, il faut qu’il croie dans le projet où il va être. Si c’est Marseille, c’est Marseille ».