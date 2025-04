Grosse signature, le PSG va blinder sa star ?

Alexis Brunet

Le PSG possède certains des meilleurs joueurs du monde et il espère bien les garder. Dans ce sens, le club de la capitale a depuis quelque temps lancé une opération prolongation de contrat avec de nombreux cadres. Le prochain concerné pourrait bien être Ousmane Dembélé, qui s’est imposé cette saison comme le leader offensif de l’équipe de Luis Enrique.

L’été sera sans doute agité du côté de Paris. En effet, le PSG sera l’un des animateurs du mercato en Ligue 1. Le club de la capitale devra vendre certains joueurs, en acheter d’autres et même prolonger certains. Les dirigeants parisiens aimeraient faire signer un nouveau bail à Gianluigi Donnarumma, à Bradley Barcola et à Kang-in Lee, selon les informations du Parisien.

Dembélé pourrait signer un nouveau contrat également

Toutefois, le PSG voudrait également faire signer une prolongation de contrat à un autre joueur et pas n’importe lequel. En effet, selon les informations de CaughtOffside, l’heureux élu serait Ousmane Dembélé, le meilleur buteur du club de la capitale cette saison. Le Français est actuellement lié à Paris jusqu’en 2028, mais il pourrait donc étendre encore un peu plus l’aventure.

Dembélé à la cote en Premier League

Cette potentielle prolongation de contrat aurait notamment pour but d’éloigner les prétendants du Français. Toujours selon CaughtOffside, Arsenal, Manchester United, Chelsea et Liverpool s’intéresseraient à Ousmane Dembélé. Reste à voir si l’attaquant souhaitera continuer encore quelques années de plus au PSG ou s’il se laissera tenter par une aventure en Angleterre.