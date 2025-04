OM : Changement d'entraîneur, l’offre impossible à refuser !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il comptait mettre un terme à sa carrière après avoir quitté son poste de sélectionneur de la Côte d’Ivoire en pleine CAN 2024, Jean-Louis Gasset a finalement décidé de reprendre du service pour remplacer Gennaro Gattuso à l’OM l’année dernière. Une opportunité que l’entraîneur français de 71 ans ne pouvait pas laisser passer.

Cette fois-ci, Jean-Louis Gasset a bel et bien dit stop. Revenu sur le banc de Montpellier en octobre dernier, le technicien français âgé de 71 ans a quitté son poste au début du mois d’avril, remplacé par Zoumana Camara. Il devait déjà arrêté sa carrière d’entraîneur l’année dernière après la fin de son expérience en tant que sélectionneur de la Côte d’Ivoire, avant que l’opportunité de rejoindre l’OM ne se présente à lui.

« Il n’y a plus que des trucs comme ça qui pouvaient me faire bouger »

« Je venais d’annoncer ma retraite… Je l’ai vraiment pris comme un cadeau et un truc à vivre. J’avais envie de ça, retoucher à la Coupe d’Europe. Et à l’OM… Il n’y a plus que des trucs comme ça qui pouvaient me faire bouger. Ma route était terminée, j’étais au terminus de ma carrière… », a confié Jean-Louis Gasset, dans un entretien accordé à Top Mercato.

« Une nouvelle expérience dans un contexte grandissime… »

« Et puis, tout d’un coup, vous avez ce club en manque de résultats, qui est en pleine crise de nerfs… », a poursuivi Jean-Louis Gasset. « Il fallait amener de l’expérience et du calme à des joueurs, un public, une ville entière. Il fallait ramener du bon sens… Et vous êtes choisi pour ça. Forcément, vous vous dites : “pourquoi pas. Qu’ai-je à perdre ?” Rien. Donc une nouvelle expérience dans un contexte grandissime… »