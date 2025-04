Transfert décliné : «Pas l’OM» pour Paul Pogba !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il vient de sortir de sa suspension pour dopage, Paul Pogba doit trouver une nouvelle mission à 32 ans. Le champion du monde 2018 a vu son contrat avec la Juventus être rompu et il doit maintenant réussir à rejoindre une nouvelle équipe. Certaines rumeurs laissaient entendre qu'une arrivée à l'OM était envisageable mais pas sûr que le Français rejoindra Adrien Rabiot...

De retour à la Juventus en 2022, Paul Pogba n'a quasiment pas pu s'exprimer puisqu'il a enchaîné les blessures avant d'apprendre sa suspension pour dopage. Le milieu de terrain espère trouver une nouvelle aventure dans un nouveau club l'été prochain. Reste à savoir où Pogba compte relancer sa carrière, mais a priori la piste menant à l'OM ne semble pas être une bonne idée pour tout le monde.

Pogba à la recherche d'un club

Depuis l'annonce de la réduction de sa suspension, Paul Pogba est souvent lié à des rumeurs le concernant avec un club. L'avenir du joueur français est parfois évoqué en Angleterre, en Allemagne et même à l'OM. « Avec Mino Raiola, je l’ai vu grandir. Malheureusement, il a eu cette suspension dont il vient de sortir. Je suis super content et j’espère qu’il va trouver l’équipe qui va lui donner cette joie de jouer, juste d’être sur le terrain et d’exprimer son talent. Il a tout gagné. C’est un joueur moderne. J’espère vraiment qu’il va trouver une équipe qui lui permette de jouer bientôt » a réagi Maxwell dans Secrets de Stars, le nouveau podcast de Téléfoot.

Pogba à l'OM ?

Pour l'ancien joueur du PSG, ce serait vraiment surprenant de voir Paul Pogba débarquer à l'OM comme son ancien coéquipier en Equipe de France Adrien Rabiot. « A Marseille, ils aimeraient l’avoir ? Non, pas Marseille (rires). Si c’est Marseille, comme Adrien (Rabiot) qui a choisi Marseille, il faut qu’il croit dans le projet où il va être. Si c’est Marseille, c’est Marseille » poursuit le Brésilien. Pour Pogba, il faudra d'abord retrouver petit à petit le chemin des terrains, lui dont le dernier match remonte à septembre 2023.