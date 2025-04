OM - Arabie Saoudite : La vente à 15M€ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec Al-Nassr, Aymeric Laporte pourrait prendre la direction de l’OM l’été prochain. L’international espagnol aurait déjà donné son accord, à condition que le club parvienne à se qualifier en Ligue des champions. Une opération, si elle se concrétise, qui devrait se situer entre 10 et 15M€.

Si Luis Henrique, annoncé dans le viseur du Bayern Munich et de l’Inter Milan, pourrait être la première grosse vente de l’été, l’OM travaille également sur des renforts dans l’optique du prochain mercato estival. En ce sens, une piste déjà explorée l’hiver dernier semble se confirmer, celle menant à Aymeric Laporte.

Laporte a dit oui à l’OM

Arrivé à l’été 2023 en provenance de Manchester City, l’international espagnol (40 sélections) est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec Al-Nassr. D’après les informations d’Estadio Deportivo, Aymeric Laporte aurait décidé de quitter l’Arabie Saoudite pour s’engager avec l’OM.

Un transfert entre 10 et 15M€

Des discussions en ce sens seraient en cours entre les deux parties et le défenseur âgé de 30 ans aurait déjà donné son accord aux dirigeants marseillais, à condition que l’Olympique de Marseille assure sa qualification en Ligue des champions. Selon Estadio Deportivo, le transfert d’Aymeric Laporte pourrait se situer entre 10 et 15M€.