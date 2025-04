Cyclisme : Le Tour de France à Montmartre ? La réponse sincère d’Evenepoel !

Alexandre Higounet

Alors que les organisateurs du Tour de France envisagent très sérieusement de placer l’escalade de Montmartre au programme de la dernière étape, inspirés par l’ambiance incroyable lors des Jeux Olympiques, Remco Evenepoel, vainqueur ce jour-là, a été interrogé par cyclismactu.net sur cette perspective. Et sa réponse n’est pas forcément celle attendue.

Marqués par l’ambiance incroyable, les images magiques et la ferveur populaire du parcours parisien de l’épreuve sur route olympique en août dernier, notamment lors de la montée de Montmartre, les organisateurs du Tour de France ont annoncé envisager le passage de Montmartre lors de la dernière étape du parcours 2025, même si rien n’est encore définitivement acté.

« Honnêtement, j’espère que cela ne sera pas le cas »

On aurait pu imaginer que la perspective de retrouver une part de l’ambiance magique qu’il a vécue lors de son triomphe olympique aurait enchanté Remco Evenepoel. Interrogé par cyclismactu.net sur la perspective de retourner à Montmartre, le champion belge n’a pas forcément livré la réponse que l’on attendait : « Honnêtement, j'espère que ça ne sera pas le cas. Je pense qu'on aura déjà assez de stress dans la première semaine au nord de la France. Puis, il y aura beaucoup d'étapes dans la dernière semaine qui seront assez dures. Donc, pour moi, on peut garder l'étape assez plate sur les Champs-Élysées et pas nécessairement prendre encore la montée de Montmartre parce que ça va donner encore plus de stress et plus de tensions dans le peloton. Donc, j'espère qu'on va rester autour de l'Arc de Triomphe et qu'on ne sortira pas vers Montmartre ».

Evenepoel répond avec honnêteté, sans calcul

Si l’on peut toujours regretter que le champion belge ne se laisse pas gagner par l’aspect émotionnel que pourrait constituer le retour à Montmartre, préférant aborder la chose dans sa dimension purement rationnelle, on reconnaîtra indéniablement sa sincérité. Il aurait été en effet facile pour le Belge de répondre qu’il serait très heureux de retourner à Montmartre, de revivre cette ambiance exceptionnelle. Mais Evenepoel ne répond pas ce que l’on aurait aimé entendre, mais bien ce qu’il pense réellement, sans calcul. Et c’est tout à son honneur.