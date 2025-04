Benzema - Zidane : Mbappé se fait allumer en direct !

La rédaction

Jérôme Rothen a vivement critiqué Kylian Mbappé en le qualifiant d'égoïste, soulignant que contrairement à Karim Benzema et Zinédine Zidane, qui privilégiaient le collectif, le buteur du Real Madrid se concentre principalement sur sa finition. Bien que ses statistiques offensives impressionnent, son faible nombre de passes décisives cette saison suscite des interrogations sur son jeu collectif.

Kylian Mbappé est arrivé au Real Madrid à l’été 2024. Un transfert attendu depuis des années et, si son adaptation en Espagne a semblé compliquée, le buteur tricolore a depuis retrouvé des couleurs et enchaîne les buts avec la Maison Blanche. Un Français qui réussit au Real Madrid, les comparaisons avec Karim Benzema ou encore Zinédine Zidane se font assez facilement. Mais si ces deux joueurs avaient un profil tourné vers le collectif, Mbappé semble prendre une autre direction.

Rothen allume Mbappé

Pour Jérôme Rothen, Kylian Mbappé ne peut pas se comparer aux anciennes stars françaises qui ont porté le maillot du Real Madrid. «Il suffit de regarder la personnalité et les qualités de ces gens-là. Benzema, Zidane… Quand tu connais et que tu analyses le football, ce sont des joueurs tournés vers le collectif. Ce sont avant tout des passeurs, ils font briller leurs coéquipiers. Bien sûr, ils ont aussi brillé. Kylian Mbappé, c’est quoi sa qualité première ? C’est de finir, de faire gagner, c’est un buteur, et donc il est égoïste. Le football n’a pas changé.» explique le chroniqueur RMC dans son émission Rothen s’enflamme.

Mbappé, un buteur «égoïste» ?

Si Jérôme Rothen qualifie Kylian Mbappé d’égoïste, ce ne sont pas ses statistiques (bien qu’impressionnantes) qui vont le contredire. L’ancien buteur du PSG a joué 46 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid cette saison, et s’il a marqué 32 buts, le natif de Bondy n’a délivré que 4 passes décisives. Assez loin de ses standards au PSG où il atteignait la dizaine de passes assez facilement, et même 26 lors de sa saison 2021-2022.