Il sort avec son ex, c’est la guerre chez les Beckham !

Les Beckham font à nouveau parler d'eux, mais cette fois-ci, c'est une tension familiale qui attire l'attention des médias. Selon le site TMZ, Brooklyn et Romeo, les fils aînés de David et Victoria, seraient en froid depuis que le plus jeune des deux fréquente Kim Turnbull, l'ex de Brooklyn.

David Beckham est sous le feu des projecteurs depuis le début de sa carrière de footballeur, une situation qui ne s’est pas arrangée suite à son mariage avec Victoria, membre des Spice Girls, en 1999. Depuis, les faits et gestes du couple n’échappent pas à la presse people, et il en est désormais de même pour leurs enfants.

Les deux fils aînés de David Beckham en froid ?

D’après les révélations du site TMZ, deux des quatre enfants Beckham seraient en froid depuis quelques mois. Brooklyn, l’aîné, reprocherait à son petit frère Romeo sa récente relation avec Kim Turnbull, qui n’est autre que son ex. Si Brooklyn Beckham est aujourd’hui marié à Nicola Peltz, l’histoire entre son frère et son ancienne campagne aurait semé la zizanie dans la fratrie.

La querelle ne ferait qu’empirer

Une querelle démarrée en décembre et qui ne ferait qu’empirer depuis, justifiant ainsi l’absence de Brooklyn et Nicola lors d'une récente fête pour le 50e anniversaire de David Beckham, tandis que Romeo était présent avec Kim, mais également au défilé de mode de Victoria Beckham le mois dernier. Selon TMZ, l’aîné de la famille et sa femme ne comptent pas se présenter aux événements familiaux publics auxquels Kim Turnbull assistera, les intentions de cette dernière étant remises en cause par Brooklyn Beckham. Ambiance...