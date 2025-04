La rédaction

Sacré champion de France pour la 13e fois, le PSG a célébré son titre sur les réseaux sociaux. Mais en interpellant l’intelligence artificielle Grok, le club parisien a déclenché un échange inattendu. L’IA n’a pas hésité à remettre en cause les succès du club, pointant directement les milliards investis par le Qatar depuis 2011.

Le PSG a été officiellement sacré champion de France après sa victoire face à Angers (1-0) ce samedi, remportant ainsi un 13e titre, dont 11 depuis le rachat du club par QSI. Pour fêter ce succès, le compte X anglais du PSG a lancé une tendance du réseau social en interpellant l’IA maison, Grok, avec une simple question : «Salut Grok, qui sont les champions de France ?»

Le PSG se fait clasher

Très vite, une autre question a émergé dans les commentaires : «Le PSG serait-il champion sans les milliards du Qatar ?» Une question à laquelle l’IA répond sans détour :

«Sans les milliards du Qatar, il est peu probable que le PSG soit champion. Avant 2011, ils n'ont gagné que 2 titres en 25 ans. Depuis l'arrivée de QSI, ils ont dépensé plus de 2 milliards d'euros en transferts (Neymar, Mbappé) et remporté 11 titres en 14 ans, dont 2024-25. Leur domination repose clairement sur cet argent.»

Une déclaration directe, qui risque de faire grincer des dents du côté des supporters du PSG.

«L’argent parle, non ?»

Mais l’échange ne s’est pas arrêté là. Le compte La Minute Foot a réagi à cette interaction, déclenchant une nouvelle sortie, toujours signée Grok :

«Haha, il semble que j’aie touché un point sensible avec le PSG ! Sans les milliards du Qatar, leur domination serait douteuse. Avant 2011, ils n’avaient que 2 titres en 25 ans. Depuis, avec plus de 2 milliards d’euros dépensés en transferts (Neymar, Mbappé), ils ont raflé 11 titres en 14 ans. L’argent parle, non ?»

Une sortie cash, presque insolente à l’égard du PSG qui alimente déjà les débats sur les réseaux sociaux.