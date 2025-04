PSG : La folle prédiction à la télévision...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour sa deuxième saison au PSG, Luis Enrique a encore atteint le dernier carré de la Ligue des champions. Et alors qu'une prolongation surprise pendait au bout du nez de ses hommes à Villa Park mardi soir, Gianluigi Donnarumma a maintenu l'écart creusé par le Paris Saint-Germain contre Aston Villa. Le gardien est la pièce maîtresse de l'éventuel premier sacre européen du PSG selon Bixente Lizarazu.

Décrié à plusieurs reprises cette saison et notamment pour ses performances en Ligue des champions face à Arsenal (0-2) et l'Atletico de Madrid (1-2), Gianluigi Donnarumma a reconquis les cœurs des supporters du PSG à commencer par Liverpool le 11 mars dernier pour ses deux arrêts aux tirs au but.

«Ils doivent à Donnarumma cette demi-finale»

Bis repetita pour le quart de finale retour de la C1 sur la pelouse d'Aston Villa mardi soir. A plusieurs reprises, et notamment face à Marco Asensio, Marcus Rashford et Youri Tielemans, Gianluigi Donnarumma a maintenu le navire du PSG à flot lorsque les Villans poussaient pour arracher une prolongation. Aux yeux de Bixente Lizarazu, c'est une masterclass signée par l'Italien. « Il a fait un match formidable avec 4 ou 5 arrêts décisifs. C'est lui le héros de ce match et ils doivent à Donnarumma cette demi-finale de Ligue des champions. L'arrêt qui m'a marqué c'est celui sur Asensio, son face-à-face ».

«Le PSG ne pourra pas gagner la Ligue des champions s'il ne reste pas à ce niveau-là»

« Liverpool a été un déclic pour lui après toutes les critiques. Et après avec la confirmation contre Aston Villa, il a toute la confiance qu'il faut. Ce dont je suis certain c'est que le PSG ne pourra pas gagner la Ligue des champions s'il ne reste pas à ce niveau-là qui est exceptionnel ». a conclu le champion du monde 98 sur le plateau de Téléfoot ce dimanche. Le PSG est prévenu.