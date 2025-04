PSG - Mbappé : La statistique qui va le faire enrager

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Ligue des champions, dont le Real Madrid est le tenant du titre, reprend ses droits ce mardi 8 avril avec les quarts de finale. Les Merengue de Kylian Mbappé seront opposés à Arsenal et le principal intéressé a déjà fait savoir qu'il savait pertinemment qu'il se trouve dans le club parfait pour remporter la C1 après avoir quitté le PSG. Néanmoins, la vérité d'Opta est tout autre. Explications.

Kylian Mbappé a essayé à maintes et maintes reprises de soulever la Ligue des champions avec le PSG entre l'été 2017 et la fin de la saison dernière, sans succès malgré une finale en 2020. Pendant cette période, son club de gosse qu'est le Real Madrid a été sacré champion d'Europe à trois reprises en 2018, 2022 et 2024. Comme le veut le dicton : « Si tu ne peux pas les battre, joins-toi à eux ».

«Pour l’instant, j’espère que le PSG ne gagnera pas la Ligue des champions»

C'est en effet ce qu'a fait Kylian Mbappé l'été dernier. Et comme il l'a révélé au mois de décembre à Mouloud Achour en interview pour Clique X, le PSG doit remporter la Ligue des champions à l'avenir. Ne serait-ce que pour leurs fervents supporters. « Pour l’instant, j’espère que le PSG ne gagnera pas la Ligue des champions car je veux la gagner avec Madrid. Mais, après dans le futur, j’espère qu’un jour ils la gagneront parce que les supporters, les gens qui souffrent au quotidien là-bas, ils méritent un peu de bonheur ».

«Je suis dans le meilleur club pour ça», pas selon Opta

En outre, Kylian Mbappé assurait à Mouloud Achour qu'il se trouvait à l'endroit idoine pour assouvir sa soif de Ligue des champions. « Il me reste quoi comme gros trophée ? La Ligue des champions ? Je suis dans le meilleur club pour ça ». Toutefois, Opta ne voit pas cela du même œil. Les prédictions statistiques d'Opta affirment ce lundi que le Paris Saint-Germain aurait à l'instant T 19,3% de chances d'aller au bout de cette édition 2024/2025 de la Ligue des champions. Seul le FC Barcelone aurait plus de chances avec 23,1%. Pour ce qui est du Real Madrid et ses 12,2%, l'Inter (13,8%) et Arsenal (15,6%) sont devant l'équipe de Kylian Mbappé qui devance néanmoins le Bayern Munich (10,8%), Aston Villa (3,7%) et le Borussia Dortmund (1,5%). Une statistique qui risque de déplaire à Mbappé.