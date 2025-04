Départ de Mbappé : Le PSG en galère avec deux «incompétents» ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, Kylian Mbappé a quitté le PSG afin de rejoindre le Real Madrid. Avec son départ, beaucoup d’observateurs craignaient que le club parisien ait chuté de niveau face au but. S’il reconnaît volontiers que Luis Enrique a réussi son pari, Pierre Ménès a néanmoins qualifié Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani d’incompétents ce lundi.

Le départ de Kylian Mbappé n’a pas impacté le PSG, bien au contraire. Pour sa première saison sans le meilleur buteur de son histoire, le club parisien a survolé la Ligue 1, et réalise un beau parcours en Ligue des Champions.

Luis Enrique a réussi son pari sans Mbappé

Si Luis Enrique a réussi son pari de rendre son PSG meilleur sans Kylian Mbappé, ce scénario était loin d’être évident en début de saison, comme l’a rappelé Pierre Ménès ce lundi. A travers une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, l’ancien consultant de Canal + s’est montré véhément à l’égard des options laissées à la disposition de Luis Enrique pour l’après-Mbappé.

« On a Ramos et Kolo Muani qui rivalisent d’incompétence »

« Il faut prendre du recul et revenir sur le début de la saison du PSG. Ils se retrouvent privés de Mbappé qui est parti au Real Madrid, ils ne recrutent pas devant, on a Ramos et Kolo Muani qui rivalisent d’incompétence au poste d’avant-centre (...) Il n’y avait pas une grosse hype, et de l’inquiétude avec le départ de Mbappé. Quelques mois après, on s’aperçoit que tout s’est emboîté formidablement », a ainsi expliqué Pierre Ménès.