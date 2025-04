Son transfert à l'OM capote, il enrage contre le responsable !

La rédaction

Romain Saïss a révélé que son transfert à l’OM en 2023 avait échoué à cause de Marcelino. Alors que l'accord était déjà conclu, l’entraîneur espagnol, arrivé à l'été 2023, a mis son véto sur l’arrivée du défenseur marocain, jugeant qu’il n’était pas assez jeune. L’annulation du transfert a été un véritable coup dur pour Saïss.

L’OM a vécu une saison 2023-2024 très compliquée. Entre les changements d’entraîneurs et la huitième place en championnat à l’arrivée, les Olympiens ont traversé un véritable calvaire cette année. Romain Saïss aurait d’ailleurs pu rejoindre l’OM avant cet exercice.

Marcelino fait tout capoter !

Le défenseur marocain, invité sur la chaîne YouTube du Club des 5, a révélé avoir été en contact avec l’OM avant le mercato d’été 2023-2024. Tout semblait bouclé, mais le transfert aurait été annulé à cause de Marcelino : «Ça capote à cause d’un entraîneur… qui a signé et qui est resté deux mois !»

«Ça m’a mis un coup»

Le coach espagnol, arrivé pendant l’été, aurait mis son véto sur l’arrivée de Romain Saïss à l’OM, avant de partir après cinq matchs de championnat. «Marcelino arrive, alors qu’ils avaient déjà envoyé des offres à Beşiktaş, et il dit : “Je ne suis pas sûr du joueur, et en plus, il a un peu d’âge. Ça ne m’intéresse pas.” Et il a tout bloqué. Quand il est parti au bout de deux mois, ça m’a mis un coup derrière la tête.», a lâché le Marocain, amer.