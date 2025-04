Transferts : L’appel de l’OM qui l’a bouleversé avant de signer !

La rédaction

Arrivé à l’OM pour 4M€, Derek Cornélius s’est imposé dans la rotation défensive grâce aux absences et au départ de Lilian Brassier. Recruté l'été dernier, le Canadien a raconté avoir été bouleversé par l’appel du club, qu’il considère comme le plus grand de France. Un choix de cœur qu’il n’a jamais hésité à faire.

En quête de renforts défensifs, l’OM a recruté l'été dernier Derek Cornélius pour 4M€. Arrivé dans un premier temps comme doublure, le défenseur central canadien a profité du départ de Lilian Brassier et des nombreuses blessures dans l’effectif de l'OM pour s’imposer dans la rotation et devenir un élément important du onze de Roberto De Zerbi.

« C'est le plus grand club de France »

Aujourd'hui donc à l'OM, Derek Cornelius a évoqué son transfert. Et pour BeIN Sports, le Canadien a confié : «C'était toujours mon premier choix lorsqu'ils m'ont appelé. J'étais très enthousiaste. C'est le plus grand club de France historiquement. Et c'est quelque chose dont je suis très fier de dire que j'ai réussi cela dans ma carrière.»

« Ce n'était pas un casse-tête de signer à l’OM »

Derek Cornélius poursuit en expliquant qu’il l’a pas hésité à signer à l’OM quand De Zerbi l’a contacté : «Quand ils m'ont appelé et m'ont expliqué le projet avec De Zerbi, avec le groupe et les joueurs qu'ils signaient, c'était encore plus excitant. Donc oui, quand ils m'ont appelé, ce n'était pas un casse-tête de signer à l'Olympique de Marseille».