OM : L’embrouille avec un pote de Zidane !

Entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi provoque de grosses divergences. En effet, les avis concernant l’Italien partent dans tous les sens. Dernièrement, Christophe Dugarry n'avait pas été tendre à l’égard du technicien olympien. Des propos qui ne sont clairement pas passés inaperçus, mais voilà que tous ne partagent pas cet avis concernant De Zerbi.

Christophe Dugarry n’est pas fan de Roberto De Zerbi et voilà que l’ami de Zinedine Zidane ne s'était pas fait prier pour tacler l’entraîneur de l’OM. Ainsi, dernièrement, le champion du monde 98 balançait : « Je ne comprends pas ce qu’il fait, son organisation. Il ne fait jamais jouer deux fois les mêmes joueurs, quand il les fait jouer deux fois, ce n’est pas le même poste. Je ne comprends rien. Je ne sais pas ce qu’il fait ce monsieur ».

« C’est faux » Au micro de l’After Foot, Kévin Diaz a tenu à répondre à Christophe Dugarry. Pas d’accord avec ce qu’il a pu dire sur Roberto De Zerbi, il a fait savoir : « Je disais, pour moi, on est trop dur avec De Zerbi. J’aime beaucoup Duga par exemple mais quand il dit que depuis que cet entraîneur est arrivé, il n'y a pas de style De Zerbi, c’est faux. Qu’il n’y ait pas un style De Zerbi tous les week-ends, je peux l’entendre, mais c’est aussi parce qu’il n’a pas forcément les joueurs pour ou parce que des fois il se trompe ».