Guendouzi : Le retour à l’OM que personne n’a vu venir ?

La rédaction

Matteo Guendouzi, ancien joueur de l’OM désormais à la Lazio, a évoqué un potentiel retour au club phocéen. Dans une interview, le milieu de terrain a rappelé son attachement à l’OM, tout en se disant épanoui en Italie. Si rien n’est prévu pour l’instant, la porte reste entrouverte pour l’avenir.

Joueur de l’OM pendant deux saisons (2021-2023), Mattéo Guendouzi a marqué les supporters olympiens par son caractère. Auteur d’un très bon passage sous les couleurs marseillaises, l’ancien du PSG s’est parfaitement intégré en Italie et est devenu un joueur important de la Lazio. Interrogé par le média Carré, l’ancien milieu de l’OM a évoqué son avenir.

«L’OM est un club que j’ai dans mon cœur»

Si Mattéo Guendouzi affirme avoir beaucoup d’affection pour l’OM, il reste toutefois concentré sur son club actuel : «J’ai déjà été recontacté pour rejouer à l’OM. Est-ce que j’aimerais y rejouer ? Tout le monde sait que l’OM est un club que j’ai dans mon cœur. Aujourd’hui, je suis très heureux à la Lazio. Je suis épanoui, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle. Ça se passe très bien.»

«On verra ça plus tard»

La porte reste cependant ouverte pour Mattéo Guendouzi, qui n’exclut pas un retour à l'OM à l’avenir : «J’ai à cœur de faire de belles choses avec la Lazio. Après, tout le monde connaît l’amour que j’ai pour l’OM. On verra ce qui se passera plus tard. Ça peut être quelque chose de très bien. On verra ça plus tard.»