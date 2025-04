PSG - Officiel : Une star a signé, bonne nouvelle ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Initialement engagé jusqu’à la fin de la saison, Mohamed Salah a mis fin aux spéculations sur son avenir en prolongeant son aventure à Liverpool, malgré les rumeurs l'envoyant au PSG ou en Arabie saoudite. Selon vous, l’international égyptien a-t-il eu raison de privilégier un avenir du côté d’Anfield ? C’est notre sondage du jour !

Il n’aura donc pas fallu attendre la fin de la saison pour connaître le dénouement du feuilleton. Actuellement dans sa dernière année de contrat, Mohamed Salah a décidé de poursuivre sa carrière à Liverpool, alors que son nom avait circulé en Arabie saoudite mais également du côté du PSG, alors que la star égyptienne connaît bien Nasser Al-Khelaïfi. Ses liens avec le président parisien n’auront pas suffi pour le convaincre de rejoindre la capitale.

Pourquoi Salah n’est pas venu au PSG

Selon The Athletic, le clan Salah n’a jamais réellement songé à débarquer au PSG, notamment pour une raison financière. Ramy Abbas, son avocat, aurait rapidement compris que l’impact financier d’une arrivée en Ligue 1 ne rivaliserait pas avec un avenir en Premier League, ce qui aurait eu un impact négatif sur les sponsors de la star de 32 ans. De plus, le faible niveau du championnat saoudien aurait également incité Mohamed Salah à poursuivre sa carrière chez les Reds.

« J'ai joué huit ans, j'espère que ce sera dix »

« Bien sûr, je suis très enthousiaste. Nous avons une excellente équipe maintenant. Avant, nous avions également une excellente équipe. Mais j'ai signé car je pense que nous avons une chance de remporter d'autres trophées et de profiter pleinement de mon football, a réagi Mohamed Salah sur le site de Liverpool. C'est génial, j'ai vécu mes meilleures années ici. J'ai joué huit ans, j'espère que ce sera dix. Je profite de ma vie ici, de mon football. J'ai vécu les meilleures années de ma carrière. Je tiens à dire aux supporters que je suis très, très heureux d'être ici. J'ai signé ici car je crois que nous pouvons remporter de nombreux trophées importants ensemble. Continuez à nous soutenir et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes, et j'espère que nous remporterons encore plus de trophées à l'avenir ».

