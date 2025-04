Transferts - PSG : C'est officiel pour Salah, il réagit !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Etant dans sa dernière année de contrat à Liverpool, Mohamed Salah était l'un des possibles gros coups à 0€ à réaliser sur le marché des transferts. Un intérêt du PSG avait alors filtré, mais voilà qu'aujourd'hui, l'avenir de l'Egyptien est désormais scellé. En effet, Salah vient de prolonger avec les Reds et forcément, ça lui donne le sourire.

Au cours des derniers mois, le cas Mohamed Salah était l'un des dossiers chauds du mercato. Et pour cause... Dans sa dernière année de contrat à Liverpool, l'Egyptien avait laissé planer le doute sur son avenir, ouvrant ainsi la porte à un possible départ libre à l'été 2025. Forcément, ça intéressait du très beau monde. On avait alors parlé d'un intérêt du PSG pour Salah, lui qui est proche visiblement de Nasser Al-Khelaïfi. Mais voilà qu'un transfert n'arrivera pas de sitôt.

« J'ai signé car je pense que nous avons une chance de remporter d'autres trophées »

Ce vendredi 11 avril, l'annonce tant attendue est tombée pour l'avenir de Mohamed Salah. Liverpool vient de l'officialiser, l'Egyptien a paraphé un nouveau contrat avec les Reds jusqu'en 2027. Suite à sa signature, Salah a pris la parole pour les médias du club, confiant alors : « Bien sûr, je suis très enthousiaste. Nous avons une excellente équipe maintenant. Avant, nous avions également une excellente équipe. Mais j'ai signé car je pense que nous avons une chance de remporter d'autres trophées et de profiter pleinement de mon football ».

« J'ai vécu mes meilleures années ici »

« C'est génial, j'ai vécu mes meilleures années ici. J'ai joué huit ans, j'espère que ce sera dix. Je profite de ma vie ici, de mon football. J'ai vécu les meilleures années de ma carrière. Je tiens à dire aux supporters que je suis très, très heureux d'être ici. J'ai signé ici car je crois que nous pouvons remporter de nombreux trophées importants ensemble. Continuez à nous soutenir et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes, et j'espère que nous remporterons encore plus de trophées à l'avenir », a poursuivi Mohamed Salah, qui n'ira donc pas au PSG cet été.