Signature à l'OM : Les polémiques étaient programmées !

Après une saison dernière marquée par de terribles turbulences, l'OM souhaite vivre un exercice plus apaisé. Mais on le sait, le club phocéen n'est pas comme les autres et encore une fois, les polémiques ont été nombreuses à Marseille et la saison n'est pas terminée. Un climat qui ne semble toutefois pas étonner Ismaël Bennacer, qui savait où il mettait les pieds en signant à l'OM.

Courtisé par l'OM l'été dernier, c'est finalement lors du mercato hivernal qu'Ismaël Bennacer a rejoint la Canebière. Prêté avec option d'achat par le Milan AC, l'Algérien n'est donc là que depuis quelques mois. Toutefois, ça a été assez pour déjà vivre de nombreuses polémiques. Pour autant, Bennacer n'a pas été plus que cela, connaissant très bien le contexte à l'OM.

« Ça fait partie de l'OM »

Interrogé par La Provence, Ismaël Bennacer s'est confié sur ses quelques mois mouvementés à l'OM. L'Algérien a alors confié ne pas forcément être surpris par toutes ces polémiques : « En signant à l'OM, je m'attendais à vivre autant de polémiques ? Ça fait partie de l'OM et de ce qu'est ce club, de ce qui fait son charme... C'est mieux de vivre ça en début d'année et de bien finir le championnat que le contraire. J'essaie de voir comment ça se passe et ensuite d'aider comme je peux ».

« Tu sens le poids de l'histoire »

Ismaël Bennacer a également confié à propos de l'OM : « Surpris malgré tout par la ferveur et l'engouement ? Je connaissais un petit peu, mais c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer quel point cela atteint tant qu'on ne l'a pas vécu. C'est fort. Tu ne peux être qu'heureux et épanoui quand tu vois l'engouement et l'amour des gens pour ce club. Tu as envie de tout leur donner en retour. Je trouve ça beau, tu sens le poids de l'histoire et ça donne envie de faire de grandes choses ».