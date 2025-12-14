Il signe à l'OM et rêve déjà d'une autre équipe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM a réalisé le plus gros transfert de son histoire en lâchant 35M€, bonus compris, pour recruter Igor Paixao en provenance de Feyenoord. Un très gros coup qui porte ses fruits compte tenu des premiers pas prometteurs de l'ailier brésilien qui rêve déjà d'une nouvelle équipe : La Seleçao.

Igor Paixao rêve du Brésil « Je rêve de représenter mon pays. Et avec le travail, j'y arriverai. Je pense que Dieu prépare tout à sa manière. C'est aussi le rêve de toute ma famille de me voir avec le maillot jaune. Je dois continuer à travailler pour que, quand ce moment arrivera, je sois prêt à représenter mon pays », lance-t-il dans une interview accordée à Téléfoot.