Antoine Dupont quitte Toulouse, la scénario catastrophe !

Axel Cornic

Pour la première fois depuis janvier 2025, Antoine Dupont était titulaire avec le Stade Toulousain pour le déplacement sur la pelouse des Glasgow Warriors, en Champions Cup. Mais le demi de mêlée de 29 ans, qui s’est offert le premier essai de sa saison, n’a toutefois pas pu empêcher une surprenante défaite de son équipe (28-21).

C’est un petit évènement. Le Stade Toulousain ne perdait plus un match de poule en Champions Cup depuis 2022, c’est dire l’exploit réalisé par les Glasgow Warriors. Menés 21 à 0, les Ecossais ont inversé la vapeur en seconde période pour infliger un incroyable 28 à 0 à Antoine Dupont et ses coéquipiers.

Déjà la crise à Toulouse Cette défaite est assez problématique, puisqu’on sait qu’en Champions Cup chaque point perdu peut être fatal. Ainsi, le Stade Toulousain n’a plus droit à la moindre erreur s’il ne souhaite pas disputer l’intégralité de ses matchs de phase finale loin de Toulouse. Un véritable désastre, qui pourrait également représenter une grosse perte pour les caisses du club.