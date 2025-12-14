Christophe Urios humilié : La séparation est actée !

Axel Cornic

La parenthèse de Champions Cup a été catastrophique pour l’ASM Clermont Auvergne, avec deux défaites cinglantes en autant de rencontres. Ce samedi c’était à domicile face aux Sale Sharks (14-35), avec les hommes de Christophe Urios qui n’ont jamais vraiment semblé pouvoir rivaliser.

On a fêté le grand retour de la Champions Cup los des deux derniers week-ends, mais ça n’a pas souri à tout le monde. C’est notamment le cas de Clermont, qui après avoir perdu contre les Saracens a chuté ce samedi à domicile face aux Sale Sharks, ce qui n’annonce rien de bien pour la suite.

« On n’arrive pas à retrouver ce lien qui faisait notre force » Evidemment, Christophe Urios était tout particulièrement déçu après cette deuxième défaite consécutive en Champions Cup. « On n’était pas au niveau de cette équipe. On est très hétérogènes en fait, on est à côté, on n’est pas ensemble. On est hétérogènes entre ceux qui jouent beaucoup, ceux qui ne jouent pas, ceux qui rentrent de blessure. On n’arrive pas à retrouver ce lien qui faisait notre force avant la coupure de novembre » a déclaré le manager de Clermont, en conférence de presse.