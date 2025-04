Il signe au PSG, c’est le jackpot !

Pierrick Levallet

Cet hiver, le PSG s’est assuré l’avenir de plusieurs joueurs. Le club de la capitale a notamment réussi à prolonger Nuno Mendes, après de longues négociations. Les deux parties peinaient à se mettre d’accord sur la question du salaire. Mais finalement, un terrain d’entente a pu être trouvé. Le latéral gauche portugais est désormais engagé jusqu’en juin 2029 au PSG. Et à la clé, Nuno Mendes a eu droit à une belle revalorisation salariale.

Le PSG a offert «un salaire énorme» à Nuno Mendes !

Dans sa session de questions/réponses pour Le Parisien, Dominique Sévérac a précisé que Nuno Mendes avait maintenant « un salaire énorme » au PSG. Le journaliste a également indiqué qu’il allait être « compliqué de trouver un bon complément de Nuno Mendes parce qu'il sait que le Portugais a prolongé jusqu'en 2029, et qu'il ne pourra qu'être la doublure ».

Un salaire multiplié par 10 pour Nuno Mendes ?

Alors qu’il avait l’une des plus petites rémunérations de l’effectif, Nuno Mendes compte désormais parmi les plus gros salaires au PSG. Selon Foot Mercato, le latéral gauche de 22 ans toucherait près de 10M€ par an désormais. Nuno Mendes a presque multiplié les émoluments par 10, puisqu’il percevait aux alentours d’1,5M€ annuels par le passé.