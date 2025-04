Kylian Mbappé : Cyril Hanouna annonce un transfert !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En effet, la star de 26 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid, le club de ses rêves. Alors que la Maison-Blanche est en difficulté depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, Cyril Hanouna milite pour que Vinicius Jr soit vendu.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé d'aller voir ailleurs. En effet, le capitaine de l'équipe de France a profité de la fin de son contrat, programmé le 30 juin dernier, pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Toutefois, son séjour à la Maison-Blanche ne se passe pas comme il l'avait rêvé.

«L'arrivée de Mbappé a déséquilibré toute l'équipe»

Alors que le Real Madrid est en difficulté cette saison, Cyril Hanouna a pointé du doigt la principale erreur de Florentino Pérez sur le mercato. D'après l'ancien présentateur de Touche Pas à Mon Poste, le président merengue aurait dû vendre Vinicius Jr à la minute où il a récupéré Kylian Mbappé, et ce, parce qu'ils sont incompatibles.

«Si tu prends Kylian Mbappé, tu fais partir Vinicius»

« C’est l’arrivée de Kylian Mbappé qui a déséquilibré toute l’équipe du Real Madrid. Kylian Mbappé, Vinicius, on voit bien que ça ne va pas. Il ne faut jamais faire les choses à moitié. Tu ne dois pas prendre Mbappé alors qu’il te manque un milieu et que c’est catastrophique depuis que le meilleur milieu du monde Toni Kroos est parti. Tu dois le remplacer tout de suite. Mais si tu prends Kylian Mbappé pour te faire un kif, alors tu mises à fond sur lui et tu fais partir Vinicius. Parce que Kylian Mbappé il lui reste pas 50 saisons. Il va avoir 27 ans en décembre, il va lui rester quoi au top ? 3-4 saisons, après c’est fini avec les mecs qui arrivent derrière », a affirmé Cyril Hanouna lors d'un entretien accordé à Europe 1.