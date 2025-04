Luis Enrique a sa victime au PSG, il balance !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Adepte du turnover, Luis Enrique en abuse ces dernières semaines alors que le PSG est toujours en course en Ligue des champions. Et forcément des joueurs en font les frais à l'image de Warren Zaïre-Emery, rarement utilisé dans les grands matches comme le regrette Pierre Ménès.

La méthode Luis Enrique est désormais bien connu du PSG, mais elle fait des dégâts. En effet, alors qu'il adore la polyvalence et le turnover, le coach espagnol gère Warren Zaïre-Emery d'une façon qui ne plaît pas à Pierre Ménès.

Zaïre-Emery, grand perdant des choix de Luis Enrique ?

« Zaïre-Emery, lui c'est un coup je ne joue pas, un coup je joue et en plus rarement à mon poste. Il a quand même joué arrière gauche contre Le Havre et un peu plus à son poste contre Nantes. On sent que le gamin est un peu perdu, il sent bien qu'il ne sera pas titulaire contre Arsenal. Il est trimballé de poste en poste », regrette-t-il dans sa vidéo sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.

«C'est un peu une victime collatérale du mode de fonctionnement de Luis Enrique»

« C'est pour le bien de l'équipe, tout le monde l'a bien compris, mais forcément, à titre individuel, ça nuit à sa progression. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 19 ans. C'est un peu une victime collatérale du mode de fonctionnement de Luis Enrique », ajoute Pierre Ménès qui ne semble donc pas convaincu par la gestion de Warren Zaïre-Emery.