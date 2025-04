Mbappé : Le nouveau malaise qui va régaler le PSG ?

Pierrick Levallet

Éliminé de la Ligue des champions, le Real Madrid est désormais tourné vers sa finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone ce samedi. À cette occasion, Carlo Ancelotti devrait faire confiance à seulement 3 des 4 Fantastiques, et ainsi laisser Rodrygo sur le côté. Cela pourrait plonger le Brésilien dans un nouveau malaise, qui pourrait potentiellement régaler le PSG.

La saison du Real Madrid n’a pas pris la tournure escomptée. Avec l’arrivée de Kylian Mbappé, le club madrilène pensait tout rafler sur son passage. Mais les Merengue se sont faits éliminer de la Ligue des champions et sont à 4 points de retard du FC Barcelone en championnat. La Casa Blanca peut toutefois remporter la Coupe du Roi ce samedi.

Ancelotti prépare du changement au Real Madrid

Le Real Madrid affronte le FC Barcelone en finale. Et à cette occasion, Carlo Ancelotti devrait apporter quelques changements à sa tactique. Le technicien italien ne devrait miser plus que sur 3 des 4 Fantastiques afin de retrouver un certain équilibre dans son équipe. Et cela pourrait provoquer un nouveau malaise dans le vestiaire madrilène.

Rodrygo encore en plein malaise ?

Comme le rapporte SPORT, Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham devraient démarrer la rencontre. Carlo Ancelotti devrait ainsi sortir Rodrygo de son onze de départ, même s’il le porte en haute estime grâce à ses efforts défensifs. L’international brésilien, qui avait déjà eu du mal à accepter son nouveau rôle en début de saison, pourrait se retrouver dans une nouvelle position gênante au Real Madrid. Et cela pourrait relancer les rumeurs liant Rodrygo au PSG sur le mercato. À suivre...