Transfert à l'OM : Un buteur dit oui sur le champ !

L'été dernier, suite à la blessure de Faris Moumbagna, l'OM a dû se trouver un nouvel attaquant en urgence. C'est finalement Neal Maupay qui a rejoint le club phocéen. Le buteur français a alors été prêté avec obligation d'achat par Everton. Et visiblement, Maupay n'a pas eu trop de mal à être convaincu.

A 28 ans, Neal Maupay est aujourd'hui à l'OM. C'est l'été dernier que l'attaquant français a fait son grand retour en Ligue 1. Prêté avec obligation d'achat par Everton, il a débarqué à Marseille afin de pallier la blessure de Faris Moumbagna. Et aujourd'hui, Maupay ne regrette clairement pas son choix.

« Très heureux de faire partie de ce club incroyable »

Pour GiveMeSport, Neal Maupay est d'ailleurs revenu sur sa décision de rejoindre l'OM. Il a alors fait savoir : « Je suis très heureux de faire partie de ce club incroyable du sud de la France. Ça s'est bien passé jusqu'ici, mais nous avons des matchs importants à venir, donc le travail n'est pas encore terminé ».

« Convaincu d'accepter immédiatement »

« Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles je suis venu ici, mais je pense que la première est que Marseille est le plus grand club de France, avec le plus grand nombre de supporters et la meilleure ambiance, même en Europe. Pour moi, cette décision a été très facile à prendre. Je connaissais Roberto De Zerbi de son passage à Brighton et en Angleterre, donc ces deux raisons m'ont convaincu d'accepter immédiatement », a poursuivi Maupay, qui n'a donc pas réfléchi longtemps avant de signer à l'OM.