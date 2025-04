Benzema le recale, l'improbable lot de consolation !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2009, Karim Benzema fait le choix de quitter l'OL pour le Real Madrid, snobant par la même occasion Manchester United. Très intéressé, Sir Alexis Ferguson a vu le buteur lui filer sous le nez. C'est alors qu'un transfert improbable a été proposé à l'entraîneur de Manchester United pour se consoler de l'échec avec Benzema.

Chelsea, Milan AC, Barcelone, Juventus, Arsenal, Manchester United, Real Madrid... L'Europe s'arrachait Karim Benzema quand il était à l'OL. Finalement, en 2009, l'attaquant français opte pour la Casa Blanca. Au grand dam donc de Sir Alex Ferguson. En Angleterre, le mythique entraîneur des Red Devils voulait plus que jamais s'offrir les services de Benzema.

La réaction redoutée de Ferguson

C'est finalement le Real Madrid qui a raflé la mise pour Karim Benzema, il a bien évidemment fallu annoncer cette décision à Sir Alex Ferguson. Ancien agent de KB9, Karim Djaziri a alors raconté pour L'Equipe : « Le jour le plus dur de ma carrière d'agent, c'est quand j'ai dû appeler Ferguson pour lui dire que Karim avait choisi le Real. J'avais peur de sa réaction ».

« Il a pris Obertan »

Et si l'ancien agent de Karim Benzema était effrayé, c'est parce qu'un autre transfert était en jeu. « Je négociais aussi pour Gabriel Obertan », révèle Karim Djaziri. Néanmoins, l'ancien de Bordeaux a lui bel et bien rejoint Manchester United. Comme pour se consoler de l'échec Karim Benzema ? « A ma grande surprise, il l'avait pris de manière très, très classe. Il avait compris. Et il a pris Obertan », a poursuivi Djarizi.