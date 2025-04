16M€ : L’OM annonce le transfert d’un «super joueur» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après des débuts encourageants, marqués notamment par son but de la victoire sur la pelouse de l’OL (2-3), Jonathan Rowe a vécu des mois difficiles à Marseille, où il a été relégué sur le banc. Buteur le week-end dernier contre Montpellier (5-1), l’Anglais de 21 ans a toujours la confiance de l’OM, où il est arrivé en prêt avec obligation d’achat de 16M€.

Buteur pour la première fois depuis le mois d’octobre le week-end dernier lors de la réception de Montpellier (5-1), Jonathan Rowe a sûrement marqué des points dans l’optique de la fin de saison. Depuis plusieurs mois, l’ailier âgé de 21 ans est relégué sur le banc à l’OM et doit se contenter de très peu de minutes. Une période difficile à vivre, comme il l’a confié après la victoire face au MHSC.

« Pour être honnête, cela a été difficile pour moi personnellement »

« Pour être honnête, cela a été difficile pour moi personnellement. Tout au long de la saison, j'ai vécu un grand changement en venant de Norwich, où j'étais un joueur clé de l'équipe. En arrivant ici, j'ai dû relever un grand défi et je me suis attendu à être performant. Je l'ai accepté, mais cela a été difficile », a confié Jonathan Rowe. « J'ai souvent été écarté du onze de départ et cela m'a évidemment un peu affecté. Je pense que tout le monde a pu s'en rendre compte, mais j'ai continué à travailler et c'est le plus important. »

Jonathan Rowe est un « super joueur »

Arrivé l'été dernier en provenance de Norwich dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat de 16M€, Jonathan Rowe a en revanche toujours la confiance de l’OM. Comme indiqué par La Provence, dans les hautes sphères du club, on considère encore l’Anglais comme un « super joueur », même si, comme c’est le cas pour d’autres recrues, son rendement a déçu, lui qui sortait d’une saison 12 buts en Championship. À Marseille, Jonathan Rowe en est à trois, mais a encore quatre rencontres pour augmenter son compteur.