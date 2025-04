45M€ : Un «phénomène» a signé au PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG s’en est tenu à son nouveau fil rouge concernant son recrutement l’été dernier. Le club de la capitale n’a recruté aucun joueur de plus de 25 ans. C’est dans cette optique que Willian Pacho a signé chez les Rouge-et-Bleu. La formation parisienne n’a pas hésité à lâcher 45M€ pour mettre la main sur le défenseur de 23 ans, qui sortait d’une belle saison à l’Eintracht Francfort. Et en Equateur, on est unanime pour dire que c’est un vrai crack.

«Quand il était sur le terrain, l’équipe adverse savait d’avance qu’elle allait perdre»

« Tous ses matchs créent l’événement ici. C’est devenu un héros en Équateur. Ce que vous voyez depuis le début de la saison, il le faisait déjà quand il avait 10 ou 11 ans. C’était un phénomène. Une vraie muraille. Quand il était sur le terrain, l’équipe adverse savait d’avance qu’elle allait perdre » a confié Byron Cedeño, l’un des premiers entraîneurs de Willian Pacho à Huracan, interrogé par Le Parisien.

«Willian était au-dessus du lot»

« Physiquement et techniquement, Willian était au-dessus du lot. Il aimait se projeter et relançait toujours proprement. Il savait écouter. C’était un gamin bien éduqué, réservé, tranquille » a ensuite ajouté Byron Cedeño. « Il s’est préparé pendant des années pour en arriver là. Et vous allez voir, il va encore progresser » a assuré Miguel Ángel Ramirez, un autre de ses anciens entraîneurs. Willian Pacho a en tout cas convaincu Luis Enrique, puisqu'il est le joueur le plus utilisé par le coach du PSG cette saison.