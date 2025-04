Vinicius Jr : La bombe que prépare le Real Madrid pour le remplacer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au Real Madrid, Vinicius Jr voit son avenir faire l'objet de nombreuses rumeurs. Dernièrement, il a été question d'une prolongation pour le Brésilien, mais celle-ci n'est pas encore signée. Un départ est donc encore possible pour celui qui plait à l'Arabie Saoudite. Et pour remplacer Vinicius Jr, le Real Madrid a un nom en tête.

Et s'il n'en restait qu'un au Real Madrid entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr ? Alors que le Français vient d'arriver, un départ du Brésilien pourrait avoir lieu. Il en a énormément été question dernièrement d'autant que l'Arabie Saoudite voulait faire des folies pour se l'offrir. Mais voilà que la dernière tendance pour l'avenir de Vinicius Jr était à une prolongation de contrat au Real Madrid.

Vinicius Jr n'a toujours pas signé

Le nouveau contrat de Vinicius Jr était toutefois encore loin d'être signé. Selon les informations de The Athletic, si le Real Madrid est confiant à propos d'une issue positive, l'entourage du Brésilien explique qu'un accord n'est toujours pas trouvé. Et alors que l'Arabie Saoudite rôde toujours, un départ de Vinicius Jr est donc encore possible...

Haaland pour le remplacer ?

Si tel était le cas, le Real Madrid remplacerait alors Vinicius Jr. Mais par qui ? Pour oublier le Brésilien, la Casa Blanca saurait déjà qui elle veut. A en croire le média britannique, l'assaut serait lancé sur Erling Braut Haaland en cas de départ de Vinicius Jr. Affaire à suivre pour le Brésilien et l'attaquant de Manchester City...