Mbappé, le transfert choc à 120M€ !

Pierrick Levallet

L’été dernier, le Real Madrid ne s’est contenté que des arrivées de Kylian Mbappé et d’Endrick. Le club madrilène pourrait donc frapper très fort sur le mercato cet été. Les dirigeants merengue devraient chercher à combler les lacunes de l’effectif. Mais ils pourraient également se laisser tenter par un transfert plutôt étonnant.

Le Real Madrid s’est montré plutôt discret sur le mercato l’été dernier. Après Kylian Mbappé et Endrick, le club madrilène n’a recruté personne. Pourtant, Carlo Ancelotti avait réclamé des renforts à certains postes, sans être écouté pour autant. Cela a précipité la Casa Blanca vers une élimination précoce en Ligue des champions.

Le Real Madrid a fixé ses priorités pour cet été

De ce fait, le Real Madrid pourrait corriger le tir et se renforcer cet été. Les Merengue pourraient même frapper très fort sur le mercato. En priorité, le club madrilène devrait recruter en défense et au milieu de terrain. Mais le pensionnaire de la Liga pourrait également tenter un transfert en attaque, chose étonnante puisque Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham sont déjà présents.

Saka va rejoindre Mbappé et Bellingham ?

Comme le rapporte TeamTALK, le Real Madrid devrait continuer à garder un œil sur Bukayo Saka malgré la prolongation de Vinicius Jr. L’international anglais serait estimé à 120M€ par Arsenal. Si la Maison-Blanche venait à tenter sa chance, l’ailier de 23 ans rejoindrait Kylian Mbappé et son compatriote Jude Bellingham. Ce transfert ne serait toutefois envisageable que si Rodrygo s’en va d’abord. À suivre...