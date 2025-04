Mercato - OM : Un joueur recalé à l'étranger !

La rédaction

Arrivé à l’OM avec l’étiquette de « nouveau Mbappé », Luis Henrique semble avoir enfin trouvé sa place sous les ordres de Roberto De Zerbi. Si ses performances ont attiré l’Inter Milan et un temps le Bayern Munich, les Bavarois auraient finalement jeté l’éponge. L’ailier brésilien se rapproche désormais sérieusement d’un départ vers l’Italie.

Luis Henrique a connu une aventure particulière à l’OM. Arrivé en 2020 à Marseille contre 8 M€, celui qui était annoncé comme le «nouveau Mbappé» a connu une période d’adaptation compliquée et n’a pas convaincu dans un premier temps. Parti en prêt à Botafogo, puis revenu la saison dernière, Luis Henrique affiche un visage totalement différent à l’OM sous les ordres de Roberto De Zerbi. Des performances qui ont tapé dans l’œil de nombreuses écuries européennes, notamment le Bayern Munich.

Le Bayern se retire

Le club outre-Rhin a longtemps été dans la course pour recruter l’ailier brésilien de l’OM, en concurrence avec l’Inter Milan. Si le prix demandé par l’OM (30 M€) avait déjà refroidi les ardeurs munichoises, Philipp Kessler explique que Vincent Kompany, coach du Bayern, n’aurait finalement pas été convaincu par Luis Henrique après l’avoir vu à l’œuvre. Des prestations décevantes du Brésilien avec l’OM, ces dernières semaines, auraient refroidi les Bavarois, laissant le champ libre à l’Inter, toujours intéressée.

Les négociations avancent

Le club transalpin serait d’ailleurs en pole position pour recruter le joueur de l’OM puisqu’il aurait déjà trouvé un accord avec le joueur et ses agents. Il ne reste plus qu’à se mettre d’accord avec l’OM, qui devrait se montrer gourmand. Si l’Inter ne semble pas disposée à dépenser plus de 25 M€ pour l’ailier brésilien, cette somme représenterait tout de même une plus-value conséquente pour les Olympiens. Luis Henrique ne devrait logiquement plus être un joueur de l’OM la saison prochaine. Réponse dans les prochaines semaines…