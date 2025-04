Une star du Real Madrid au PSG, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un peu moins d'un an après avoir vu Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid sans indemnité de transferts, le PSG tiendrait peut-être sa vengeance. Et pour cause, le club parisien devrait accueillir Olga Carmona la saison prochaine, véritable légende de la section féminine du club merengue. Et la tendance se confirme largement.

L'été dernier, Kylian Mbappé décidait cette fois-ci de quitter le PSG alors que son contrat arrivait à échéance. Le Bondynois s'engageait alors avec le Real Madrid, une décision que le Qatar a visiblement du mal à digérer puisque l'attaquant français est parti libre, donc sans indemnité de transfert. Cependant, le club parisien tiendrait déjà sa vengeance avec une signature qui fait parler en Espagne.

Olga Carmona, la vengeance du PSG

En effet, El Larguero révélait récemment que le PSG allait obtenir la signature d'Olga Carmona. Une petite bombe dans le football féminin puisque la latérale gauche est une légende des Blancas. Buteuse en finale de la Coupe du monde avec l'Espagne, Carmona est la joueuse la plus capée de l'histoire du Real Madrid avec 182 apparitions, et surtout, elle était la dernière avec Teresa Abelleira et Misa Rodríguez à être présente dans l'effectif depuis la création de la section féminine du Real Madrid en 2020. C'est donc une légende du club qui va rejoindre le PSG.

Le Real Madrid prépare son départ

Le PSG va ainsi frapper un grand coup sur le mercato en enrôlant celle qui avait terminé sixième au classement du Ballon d'Or en 2023. D'ailleurs, AS confirme que tout était acté pour la venue d'Olga Carmona à Paris puisque le Real Madrid travaille dans sur sa succession. Dans cette optique, trois pistes sont étudiées à savoir Niamh Charles (Chelsea), Marit Lund (Benfica), Lou Bogaert (Paris FC) ou encore Poppy Pattinson (Brighton). Cela prouve donc qu'Olga Carmona va bien quitter le Real Madrid à l'issue de son contrat afin de s'engager libre avec le PSG l'été prochain.