Transfert à l'OM : Le RC Lens confirme !

Cette saison, l'OM fait preuve d'une grande fébrilité en défense centrale. Ce secteur de jeu pourrait donc être l'une des priorités lors du prochain mercato estival. Les premières rumeurs apparaissent d'ailleurs déjà. Il a ainsi été question d'un intérêt de l'OM pour Facundo Medina, dont le départ du RC Lens ne semble plus faire l'ombre d'un doute.

Alors que le RC Lens a vendu Abdukodir Khusanov ou encore Brice Samba au mercato d'hiver, les départs pourraient encore être nombreux chez les Sang et Or. L'OM pourrait alors en profiter une nouvelle fois. Après avoir recruté Elye Wahi l'été dernier, le club phocéen pourrait encore piocher dans l'effectif du RC Lens. C'est Facundo Medina qui aurait ainsi tapé dans l'oeil de l'OM, ainsi que d'autres formations européennes.

Medina va partir !

Malgré un contrat jusqu'en 2028, ce serait donc bientôt fini entre Facundo Medina et le RC Lens. Une probable rupture d'ailleurs confirmée par Jonathan Gradit, défenseur lensois. En effet, pour L'Equipe, ce dernier a fait savoir à propos de l'Argentin : « Le RC Lens va encore se séparer d'autres cadres l'été prochain ? Il y aura peut-être encore des départs, notamment Facundo Medina. Mais les départs importants ont été réalisés en amont. Donc il n'y aura pas un tel exode l'été prochain ».

Le RC Lens va pouvoir investir !

« Les ventes ont rendu les comptes plus sains que ceux de beaucoup d'autres clubs de L1. On va pouvoir investir sur des joueurs d'expérience sans mettre d'énormes montants. Ces arrivées seront cohérentes et complémentaires des joueurs en place », a poursuivi Gradit.