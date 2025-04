XV de France : La thérapie de la dernière chance ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au plus haut niveau du rugby français et européen pendant plus d’une décennie en club et avec le XV de France, Sébastien Chabal a été victime d’un nombre incalculables de chocs de par son style de jeu et son poste de troisième ligne. Onze ans après son départ à la retraite, Chabal a reconnu ne plus avoir de souvenirs des moments clés de sa carrière professionnelle. Un état alarmant à cause de commotions cérébrales… le poussant à consulter un spécialiste pour deux raisons précises. Explications.

En ce mois d’avril, Sébastien Chabal a fait une annonce qui a choqué pas mal de monde. En interview avec Guillaume Pley pour Legend, l’ancien troisième ligne des Sale Sharks et du XV de France (2000-2011) affirmait ne plus avoir ne serait-ce qu’un souvenir de la moindre Marseillaise pendant sa carrière internationale. La faute à des commotions qu’il a subi au fil des années jusqu’à sa retraite en 2014. 16 années de chocs qui l’ont fait oublier ses cinq années en Angleterre.

«Je vais aller me faire suivre»

« On va fêter avec mes anciens camarades de jeu de Sale Sharks les 20 ans du titre, et c'est vrai que cette période de cinq années que j'ai passé et où j'ai gagné des titres avec ce club est quasiment effacée de ma mémoire ». a confié Sébastien Chabal dimanche soir pendant le Canal Rugby Club en plateau avec la journaliste Astrid Bard. Relancé sur sa carrière avec le XV de France, l’ancienne figure forte de la sélection tricolore a dressé le même constat évoquant une thérapie qu’il allait entamer. « Plus aucune Marseillaise, la première ? Non, pas du tout. Le comportement face au Haka en Coupe du monde. Est-ce que c'est un souvenir qui est à moins ou que j'ai recrée parce qu'on m'en a parlé ou parce que les images je les ai vu des dizaines de fois ? Je ne sais pas. Mais je vais aller me faire suivre, je vais aller regarder ».

Le premier rendez-vous avec un spécialiste programmé à jeudi pour Sébastien Chabal !

Dès jeudi, Sébastien Chabal a annoncé qu’il allait consulter un spécialiste. Reste à savoir si le diagnostic lui permettra à terme de recouvrir certains souvenirs de sa vie d’antan et si ses commotions cérébrales sont à l’origine de son blackout. Invité à s’exprimer sur un souvenir d’une grosse commotion ? « Oui, ça devait être à Bourgoin. Une des premières minutes du match, et je me réveille à la mi-temps. Et derrière, je ne crois pas que je suis allé à l'hôpital. Derrière, j'ai été surveillé quelques jours parce qu'on n'était pas encore très avancé. Mis à part ça, je n'ai pas de souvenirs de gros chocs ».