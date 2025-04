Griezmann - Benzema : Deschamps va frapper très fort !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En réalisant une belle saison en ce moment avec l'OL, Rayan Cherki marque des points précieux pour une arrivée en sélection. Son profil, pas forcément très convaincant aux yeux de Didier Deschamps sur le plan humain pour le moment, pourrait correspondre totalement en termes footballistiques. D'ailleurs le jeune attaquant a l'intention de suivre les pas de son idole Karim Benzema.

Formé à l'OL, Rayan Cherki a battu des records de précocité qui font de lui l'un des plus grands talents de sa génération. A 21 ans, l'attaquant n'a toujours pas fait ses débuts en sélection, lui qui paie sûrement son état d'esprit pas forcément en accord avec le groupe. Dans l'effectif de Didier Deschamps, il pourrait trouver sa place pour devenir le successeur d'Antoine Griezmann, qui a quitté le navire l'année dernière, tout en suivant les traces de son illustre compatriote Karim Benzema.

Cherki prêt à remplacer Griezmann ?

En prenant sa retraite internationale en 2024 à la surprise générale, Antoine Griezmann laisse forcément un grand vide en Equipe de France, lui qui avait si bien contribué aux nombreux succès pendant des années. La Gazette du Fennec révèle que l'option Rayan Cherki est largement envisageable pour Didier Deschamps en vue de remplacer le joueur de l'Atlético de Madrid. Pour la demi-finale de Ligue des nations face à l'Espagne le 5 juin, Cherki pourrait ainsi être appelé.

Cherki veut suivre les traces de Benzema

Très attaché à l'OL, Rayan Cherki a désormais fait son choix entre la France et l'Algérie et c'est bien vers son pays de naissance qu'il s'est tourné. Le joueur de 21 ans est aussi très inspiré par le parcours de son idole Karim Benzema et il a très envie de suivre le même parcours que lui en rejoignant un jour le Real Madrid et en y marquant l'histoire. Il va d'abord espérer que Didier Deschamps lui permette de faire ses débuts en sélection prochainement.