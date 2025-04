Retour de Zidane : Un proche annonce sa signature à l’étranger ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champion du monde en 1998, Christophe Dugarry s'est lâché sur Didier Deschamps, dont le mandat prendra fin au terme du prochain Mondial organisé aux Etats-Unis l'année prochaine. Au-delà de son inimité avec l'actuel sélectionneur, l'ancien joueur de l'OM a donné son avis sur son successeur et sur la rumeur Zinédine Zidane.

C’est désormais acté ! Didier Deschamps mettra fin à son mandat de sélectionneur de l’équipe de France après le Mondial 2026, et ce peu importe le résultat. « Il faut savoir aussi dire stop, il y a une vie après » avait-il déclaré en janvier dernier. Ce départ ne devrait pas déplaire à Christophe Dugarry, très critique envers Deschamps et le style de jeu déployé par son groupe.

C'est terminé entre Duga et Deschamps

Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, celui qui officie aussi sur RMC a confirmé qu’il ne portait pas Deschamps dans son cœur. En froid depuis plusieurs années, les deux hommes n’ont pas prévu de faire la paix. « Ça n'arrivera jamais. Nous ne nous apprécions pas en tant que joueurs, mais il s'est mis très en colère parce que je l'ai critiqué pour ne pas avoir amené Benzema au Championnat d'Europe 2016 » a confié Duga. Dans le suite de la discussion, le sujet Zinédine Zidane est évidemment arrivé. Et il n’a pas fait dans la langue de bois.

« Il faut qu’il le soit »

Ami de longue date de Zidane, Dugarry estime que l’ancien coach du Real Madrid est le mieux placé pour s’installer sur le banc tricolore à partir de l’année prochaine. « Si Zidane sera le prochain sélectionneur ? Il faut qu’il le soit, parce que ce serait logique et parce que tout le pays l’attend. Avec lui tout sera beaucoup plus beau, son football gagnant et spectaculaire redonnera le plaisir du jeu aux supporters » a confié l’ancien joueur de l’OM et des Girondins de Bordeaux dans la presse italienne.