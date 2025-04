Départ de De Zerbi : La grande inquiétude pour l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, Roberto De Zerbi débarquait à l'OM et signait alors un contrat de 3 ans avec le club phocéen. Mais malgré cela, l'incertitude plane actuellement concernant l'avenir de l'Italien. Après seulement un an, il pourrait déjà quitter Marseille, lui qu'on annonce du côté du Milan AC. Et les derniers propos de Pierre Ménès ne devraient que renforcer cette inquiétude.

Dernièrement, l'OM a connu une grande instabilité avec ses entraîneurs. En faisant signer Roberto De Zerbi, le club phocéen a voulu remédier à cela, partant ainsi sur un projet de 3 ans avec l'Italien. Mais voilà qu'après une saison seulement, il pourrait déjà être question d'un départ de De Zerbi. En effet, les rumeurs fusent dernièrement concernant l'avenir de l'entraîneur de l'OM, annoncé notamment avec insistance sur le banc du Milan AC en cas d'arrivée de Fabio Paratici.

« Personne ne m'a appelé »

Partira ? Ne partira pas ? La mise au point de Roberto De Zerbi pour répondre aux rumeurs sur son avenir était très attendue. Et avant la rencontre face à Toulouse, en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM avait alors fait savoir sur ce sujet brulant : « Tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Personne ne m'a appelé, aucune équipe. Comme je l'ai toujours fait fait, je ne parle et ne flirte avec aucune équipe. Ma volonté est de rester de nombreuses années ici. Les mariages se font à deux, il faudra voir comment se termine la saison. La nouvelle sur l'AC Milan ? J'ai dit que ce n'était pas vrai de manière assez forte. Je n'ai parlé avec personne et je ne parle avec personne ».

« Je ne peux pas affirmer que De Zerbi sera l'entraîneur de l'OM la saison prochaine »

Malgré les dires de Roberto De Zerbi, Pierre Ménès n'est lui sûr de rien en ce qui concerne l'avenir de l'entraîneur de l'OM. En effet, sur Youtube, le journaliste a confié : « De Zerbi va sans doute partir ? Je ne vais pas être aussi affirmatif. Franchement, je pense que De Zerbi doit être déçu de ce qu'il voit, déçu de son effectif et déçu des perspectives qui s'annoncent. Il est quand même un peu hystérique, certaines de ses déclarations sont extrêmement abruptes. Cette façon de vouloir manier le bâton est un peu problématique. On verra bien. Au moment où on se parle, je ne peux pas affirmer que De Zerbi sera l'entraîneur de l'OM la saison prochaine ».