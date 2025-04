Un crack s'annonce à l'OM, la blague sur son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Grand fan de l'OM, Mohamed Henni espère voir les meilleurs joueurs au sein du club phocéen. C'est notamment le cas d'Eliesse Ben Seghir, aujourd'hui à Monaco. L'influenceur a d'ailleurs eu la chance de rencontrer l'international marocain. De quoi donner lieu à une blague sur un transfert à l'OM.

A 20 ans, Eliesse Ben Seghir fait aujourd'hui le bonheur de l'AS Monaco. Le Marocain avait choisi très jeune de signer en Principauté, snobant alors à l'époque l'OM, où son frère a finalement joué. Toutefois, à Marseille, on ne désespère pas de voir Eliesse Ben Seghir un jour débarquer. C'est notamment le cas de Mohamed Henni, célère fan olympien.

« Je vais aller à l'OM là »

En marge du dernier Monaco-Nice, Mohamed Henni a eu la chance de rencontrer Eliesse Ben Seghir. Un échange qu'on peut voir sur Youtube et c'est à cette occasion que le Monégasque a blagué sur une arrivée à l'OM : « Je vais aller à l'OM là. Non je rigole ». De quoi donner un espoir de courte durée à l'influenceur.

« A deux doigts j’allais signer là-bas »

Eliesse Ben Seghir aurait donc déjà pu être un joueur de l'OM. Le Marocain a finalement opté pour l'AS Monaco et à ce sujet, il avait expliqué : « L’OM ? Avant de rejoindre l’AS Monaco, c’était le club où j’étais le plus proche de signer. C’était vraiment fait, à deux doigts j’allais signer là-bas. Qu’est-ce qui s’est passé ? Quand Monaco t’appelle, c’est très difficile de refuser ».