Neymar va signer, l'incroyable réaction au PSG !

A l'été 2017, quelques mois après la remontada, le PSG décide de s'offrir l'un de ses bourreaux : Neymar. Acheté pour 222M€ au FC Barcelone, l'international français rejoint alors Paris et l'effectif d'Unai Emery. L'entraîneur espagnol accueille ainsi Neymar à propos de qui il aurait eu une réaction inattendue concernant son transfert.

Aujourd'hui encore, le plus gros transfert de l'histoire du football est celui de Neymar au PSG. En 2017, le Brésilien fait le choix de quitter le FC Barcelone et l'ombre de Lionel Messi. Pour se l'offrir, le club de la capitale ne regarde alors pas à la dépense et s'aligne sur la clause libératoire de Neymar : 222M€. Un transfert qui a alors secoué la planète football...

« Bon, comment on va le faire défendre ? »

Neymar a ainsi rejoint le PSG, où il sera resté 7 ans. Débarqué en 2017, le Brésilien évolue alors sous les ordres d'Unai Emery. L'Equipe rapporte d'ailleurs la réaction inattendue de l'Espagnol en apprenant que Neymar va signer. « Bon, comment on va le faire défendre ? », aurait alors lâché Emery.

6 ans au PSG pour Neymar !

Arrivé donc en 2017 au PSG, Neymar sera resté 6 ans au sein du club de la capitale. Vendu en 2023, le Brésilien n'était plus en odeur de sainteté au sein du club de la capitale. D'ailleurs, à Paris, on aurait cherché à s'en séparer dès 2022. A l'époque, le plan de Leonardo était de vendre Neymar pour recruter Marcus Rashford.