OM : De Zerbi au bord de la rupture ?

Axel Cornic

En dépit de la large victoire face à Montpellier (5-1), la pression est montée d’un cran à l’Olympique de Marseille. La fin de saison s’annonce capitale pour une qualification en Ligue des Champions et dans ce climat Roberto De Zerbi a pris une décision assez surprenante, en organisant une mise au vert en Italie avec toute l’équipe.

L’OM veut se relancer loin de Marseille. Avant d’affronter les quatre derniers matchs de Ligue 1, Roberto De Zerbi a décidé de s’expatrier pour préparer au mieux son équipe et ainsi s’assurer une qualification en Ligue des Champions. Direction Rome donc, ou les joueurs s’entraineront chaque semaine dans les installations d’une équipe de troisième division italienne jusqu’au 17 mai prochain, avant de revenir en France le week-end pour les rencontres de championnat.

Le stage romain de l’OM

Une décision très surprenante et inédite, qui n’a pas manqué d’animer les débats ces derniers jours. Mais il faut quand même dire que la dernière fois, ça a marché ! En novembre 2024, l’OM était e effet allé en stage à 1h de Marseille, enchainant ensuite plusieurs résultats positifs dont une victoire contre l’AS Monaco (2-1). Cette fois le stage est beaucoup plus long, mais également beaucoup plus loin, avec d’ailleurs un cout total de 1M€.

« De Zerbi se met une pression inouïe »

Certains ne sont décidément pas fans et c’est notamment le cas de Nabil Djellit, qui semble penser que cela traduit surtout une grande instabilité du côté de Roberto De Zerbi. « De Zerbi est dans son monde. Un monde parallèle où il se crée des névroses alors que la situation n’est pas catastrophique au classement » a-t-il expliqué sur le plateau de L’Equipe de Greg. « Il se met une pression inouïe, parce que c'est son choix. Est-ce qu’il y a vraiment besoin de tout ce cinéma ? ».