En plein calvaire à l'OM, il dit tout !

Pensionnaire de Norwich City où il a fait des débuts plutôt remarqués, Jonathan Rowe s'est engagé avec l'OM pour cette saison en prêt. Le jeune Anglais s'est fait remarquer notamment en étant le héros de la victoire face à l'OL en septembre dernier. Mais depuis, il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer dans l'effectif de Roberto De Zerbi, une situation parfois difficile à gérer pour lui.

A seulement 21 ans, Jonathan Rowe est un jeune ailier gauche qui n'avait pas pour habitude de bénéficier d'une grande exposition jusqu'à maintenant. L'attaquant était l'un des joueurs principaux à Norwich City, club de Championship, la deuxième division anglaise. Son adaptation à Marseille a en revanche été compliquée et au fil des mois, il n'a pas pu bénéficier d'un temps de jeu énorme.

Jonathan Rowe se lâche sur son transfert à l'OM

Présent dans le onze de départ de Roberto De Zerbi à seulement 4 reprises en Ligue 1, Jonathan Rowe a retrouvé le sourire face à Montpellier en inscrivant son troisième but de la saison. Un bilan difficile qui ne met pas vraiment en danger les têtes d'affiche de l'équipe. « Pour être honnête, cela a été difficile pour moi personnellement. Tout au long de la saison, j'ai vécu un grand changement en venant de Norwich, où j'étais un joueur clé de l'équipe. En arrivant ici, j'ai dû relever un grand défi et je me suis attendu à être performant. Je l'ai accepté, mais cela a été difficile » révèle-t-il pour Pinkun.

« J'ai continué à travailler »

Gardant l'espoir de réussir à se faire une place un peu plus importante dans l'effectif, Jonathan Rowe n'abandonne pas puisque l'OM a signé pour un prêt avec obligation d'achat pour le recruter. « J'ai souvent été écarté du onze de départ et cela m'a évidemment un peu affecté. Je pense que tout le monde a pu s'en rendre compte, mais j'ai continué à travailler et c'est le plus important » confie-t-il.